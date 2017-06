Die große WZ-Hochzeitsaktion

Och so ... Hannover“, sagt Maik Pannek und grinst. Natürlich ist seine Antwort auf die Frage, wo er denn mit seiner Liebsten Anja Gurbat gerne die Flitterwochen verbringen möchte, nicht so ganz ernst gemeint. Die beiden Gewinner der großen WZ-Hochzeitsaktion „Verliebt, verlobt, verheiratet“ sind an einem sonnigen Samstag im Reiseland Wupperstrand in Elberfeld zu Gast. Das Reisebüro ist eines von 14 Partnerunternehmen der Aktion.

Reiseprofi Dorit Schubert findet für die beiden sehr schnell schöne Ziele. Wie wäre es zum Beispiel mit den Malediven? Vielleicht auf einem Atoll, das nur 300 mal 180 Meter groß ist? Viel mehr Wegsein geht nicht. Viel mehr Zweisamkeit auch nicht. Das Paar bekommt leuchtende Augen, als es im Katalog das ins Wasser gebaute Stelzenhaus erblickt. Aber auch eine Kombireise Dubai-Mauritius können sich die beiden vorstellen. Wohin auch immer die Reise gehen soll, mit dem Team von Reiseland Wupperstrand haben Anja und Maik die richtigen Partner für die Planung gefunden. „Gerade, wenn es um größere Reisen geht, macht es Sinn, dass wir diese hier im Reiseland mit den Kunden zusammenstellen“, sagt Dorit Schubert.

Gemeinsam mit Heike Tzonas und Inhaberin Julia Nolte bildet sie ein erfahrenes Trio, das sich weltweit bestens auskennt und leidenschaftlich gern individuelle Reisen für die Kunden zusammenstellt. Beispiel gefällig? Als Anja von einem ganz bestimmten Familienhotel auf Kreta schwärmt, in dem sie unbedingt noch einmal Urlaub machen möchte, hat Dorit Schubert es binnen Sekunden gefunden und kann jetzt schon sagen, ab wann man es für Sommer 2018 buchen kann. Im Reiseland nutzen die Reiseprofis ihr ganzes Know-how für eine persönliche, kompetente Beratung. Maik und Anja dürfen sich also jetzt schon auf ihre Hochzeitsreise freuen. Und selbst wenn diese als Städtetrip nach Hannover führen sollte, wird das Team vom Reiseland Wupperstrand vorab dafür sorgen, dass auch dieser zu einem unvergesslichen Erlebnis wird.

Reiseland Wupperstrand

Kundenzufriedenheit, Beratungsqualität und Innovation: Dafür steht das Team vom Reiseland Wupperstrand. Ganz gleich, ob es um eine Fernreise, Kreuzfahrt, den Familienurlaub oder den Städtetrip geht. Das Team um Inhaberin Julia Nolte ist Ihr Partner.

Reiseland Wupperstrand

Kirchstr. 6, 42103 Wuppertal

Tel. 0202 / 4939210

E-Mail: urlaub@wupperstrand.net

www.wupperstrand.net

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag 9.30 bis 18 Uhr

Samstag 10 bis 14 Uhr