Pasticceria Dolce & Falcone Seit 1999 stellen Dolce & Falcone süße Waren nach eigenen italienischen Rezepten her. Die Konditoren Gaetano und Marco Falcone arbeiten so flexibel, dass sie Tortenbestellungen auch am selben Tag noch umsetzen können. Täglich frisch sind die Petit Four, die man mitnehmen oder im hauseigenen Café genießen kann.

Das geht auch Anja Gurbat und Maik Pannek so, Wuppertals Traumpaar 2017. Die beiden Gewinner der WZ-Hochzeitsaktion „Verliebt, verlobt, verheiratet“ sind bei Gaetano und Marco Falcone zu Gast. Schließlich rückt der Hochzeitstermin immer näher, und damit auch das Thema Torte. Bei Dolce & Falcone sind die beiden da goldrichtig. Für 300 Hochzeiten im Jahr kreieren die Konditormeister die verschiedensten Torten.

Geschmacklich wie optisch können sie so gut wie alle Wünsche erfüllen, von der dreistöckigen Hochzeitstorte bis zur ausgefallenen Motivtorte mit Fondant.

Das Besondere bei Dolce & Falcone ist die enorme Flexibilität: Die wichtigsten Zutaten haben Gaetano und Marco Falcone immer vorrätig, um zum Beispiel ihre klassische italienische Creme herzustellen. Daher können sie auch größere Bestellungen sehr kurzfristig umsetzen, ganz gleich, ob es sich um eine Hochzeit, einen Geburtstag oder eine Firmenfeier handelt. Das wissen nicht nur Kunden aus dem Bergischen Land zu schätzen. Sie kommen auch aus Mönchengladbach oder Frankfurt nach Wuppertal.

Kein Wunder, denn der Familie Falcone gehen die Ideen nie aus. Gaetano Falcone hat über die Jahre zahlreiche Backtechniken entwickelt und immer wieder verfeinert, auch sein Bruder Marco probiert ständig neue Rezepturen aus. Verwendet werden ausschließlich frische Zutaten. Nicht nur für die großen Torten, sondern auch für die rund 60 verschiedenen Petit Four, die Dolce & Falcone in ihrem kleinen Café gleich neben der Backstube anbieten – natürlich mit einem Kaffee oder Espresso. Für den perfekten süßen italienischen Genuss.

Pasticceria und Café

Rödiger Straße 87

42283 Wuppertal

Telefon: (02 02) 50 71 60

info@dolce-falcone.de