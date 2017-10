Das Brautkleid ist das Symbol für jede Traumhochzeit. Der Moment, wenn der Bräutigam sowie Freunde und Familie die Braut zum ersten Mal in ihrem Kleid sehen, ist unvergesslich. So darf Maik Pannek schon jetzt gespannt darauf sein, mit welchem Kleid ihn Anja Gurbat bei der Hochzeit überraschen wird. Die beiden Gewinner der großen WZ-Hochzeitsaktion „Verliebt, verlobt, verheiratet“, geben einander in wenigen Tagen das Ja-Wort.

Bei Pretty Woman Brautmode in Wuppertal wird für Anja Gurbat schon das Aussuchen des Brautkleids zu einem ganz besonderen Erlebnis. Selbstverständlich nimmt sie den Termin bei Pretty Woman, einem von 14 Partnerunternehmern der WZ-Aktion, ohne Maik wahr.

Seit 25 Jahren alles für die Braut

Schon nach wenigen Minuten wird klar, dass Pretty Woman Hochzeitsträume wahr werden lässt, und das nicht erst seit gestern. Gemeinsam mit ihrer Mutter Marion Steuernthal hat Annette Sacher das Fachgeschäft im Jahr 1992 gegründet und im Mai 25-jähriges Bestehen gefeiert.

Sie und ihr Team sorgen mit individueller Beratung, einer wunderbaren Atmosphäre und vielen Ideen dafür, dass sich die Braut einfach wohl fühlt. Eine dieser Ideen ist der in Deutschland wohl einzigartige Catwalk: Zwischen zwei Spiegeln können die Kundinnen im Kleid über den Laufsteg schreiten. Ein fantastisches Gefühl! Zumal die beste Freundin der Braut ebenso wie die Mama natürlich auch herzlich willkommen ist.

Die gemütliche, traumhaft eingerichtete Laufsteg Lounge kann man für eine private Anprobe auch anmieten. Bei einem Prosecco, leckeren Häppchen und mit einem kleinen Fotoshooting wird der Besuch bei Pretty Woman dann zum tollen Event. Zum Beispiel auch für den Junggesellinnenabschied.

Die individuelle Kleid-Beratung macht Annette Sacher mit ihren Kundinnen stets nur nach Termin, um genug Ruhe dafür zu haben. Die Braut sollte sich dafür zwei bis drei Stunden Zeit nehmen (am besten vormittags, um frisch und ausgeruht zu sein). Wichtig ist bei der Beratung der Kundinnen eines: „Wir zwingen der Braut niemals etwas auf. Sie muss sich wohl fühlen, sich wiederfinden. Daher erfragen wir immer auch den individuellen Rahmen der Hochzeit.“

Pretty Woman bietet klassische Brautmode, die erfrischend anders präsentiert und inszeniert wird, in großer Auswahl: 600 Kleider sind im Geschäft an der Aue 18 stets vorrätig, in den verschiedensten Stilen und Schnitten. Zahlreiche Modelle stammen von renommierten internationalen Herstellern. Nicht nur die Braut selbst, auch ihre weiblichen Hochzeitsgäste, von der Mama bis zur Trauzeugin, sind bei Pretty Woman genau richtig, denn eine große Auswahl an Abend- und Cocktailkleidern bietet das Geschäft den Kundinnen ebenfalls.

Was wäre das Kleid ohne schöne Accessoires wie Schleier und Diadem und ohne die passenden Schuhe? Die Brautmodeexpertinnen haben sich auch hierauf spezialisiert. Der mit Abstand größte Hochzeitsschuh ist übrigens ein rosafarbener Stuhl. Bei der Einrichtung beweist Annette Sacher ebenso viel Liebe zum Detail wie bei der Beratung.