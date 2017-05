Der Eventexperte Thomas Haase, der seit Jahren für Dekorationen auf Veranstaltungen in ganz Deutschland verantwortlich ist, und seine Frau, die kreative Floristin Sabine Haase, ergänzen einander perfekt. Im August 2016 haben Sie Bloom Event gegründet. Ihr mit viel Liebe zum Detail eingerichtetes Geschäft im Herzen des Luisenviertels ist eine Mischung aus Showroom und Kreativwelt für Floristik aller Art. Eine Wohlfühloase, die jeder einmal entdecken sollte.

Was für ein schönes Gefühl ist das doch, wenn man einen Wunsch äußert und dieser auch einfach so erfüllt werden kann. „Ich hätte für meinen Brautstrauß und den Blumenschmuck gerne ganz dunkle, möglichst schwarze Rosen auf meiner Hochzeit“, sagt Anja Gurbat, als sie gemeinsam mit Maik Pannek die wunderbar-verwunschene Welt von Bloom Event betritt.

„Black Baccara“, antwortet Inhaber Thomas Haase sofort und zeigt ihr die mystische, schwarz-rote Edelrose. „Ja! Genau die“, sagt Anja und strahlt. Nicht nur für das Gewinnerpaar der großen WZ-Hochzeitsaktion „Verliebt, verlobt, verheiratet“ haben Thomas Haase und seine Frau Sabine die passende Idee.

Von der einzelnen Rose über den schön gebundenen Strauß für die nächste Hochzeit bis zur kompletten Dekoration für jede Art von Event kann man in ihrem Shop an

der Friedrich-Ebert-Straße alles bekommen, was für eine besondere Atmosphäre sorgt. „Wir versuchen immer Blickpunkte zu schaffen, sodass der Kunde merkt: Wow, so was habe ich noch nicht gesehen“, unterstreicht Thomas Haase.

Der Clou bei Bloom Event: ist, dass die Deko, von der riesenhaften Muschelvase bis zur Skulptur, wird auf Wunsch auch für mehrere Tage vermietet wird. Anschließend gibt man sie zurück oder kann sie auch kaufen. Nicht nur die Lieferung übernehmen die kreativen Möglichmacher von Bloom Event komplett. Sondern auch die Dekoration vor Ort. Immer mit dem Ziel, für jeden Kunden und Event etwas Einzigartiges zu kreieren.

BLOOM EVENT

Thomas & Sabine Haase

Friedrich-Ebert-Straße 66

42103 Wuppertal

Tel. (0202) 971 137 23

info@bloomevent.de

www.bloomevent.de