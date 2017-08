So langsam wird es richtig spannend für Anja Gurbat und Maik Pannek. In gut einem Monat geben die beiden Gewinner der großen WZ-Hochzeitsaktion „Verliebt, verlobt, verheiratet“

einander das Ja-Wort. Ihre Hochzeitsvorbereitungen gehen also auf die Zielgerade, und die WZ wird sie dabei auch weiterhin begleiten.

Der Weg führte Wuppertals Traumpaar 2017 jetzt auch zum Team von „Der Schlafraum“ in Wuppertal, einem von 14 Partnerunternehmen der Aktion. Geschäftsführer Björn Steinbrink hat das Fachgeschäft im Frühjahr an der Morianstraße 45/Ecke Bundesallee neu eröffnet.

Ein Umzug, der sich gelohnt hat, nicht nur wegen der hervorragenden Lage direkt am Tor zur Innenstadt und dem neuen Hauptbahnhof. „Wir haben hier deutlich mehr Möglichkeiten, die Betten verschiedener Hersteller zu zeigen und können jetzt auch Modelle ausstellen, die wir früher nicht hatten“, erklärt Björn Steinbrink, der das Geschäft im Jahr 2012 von seinem Vater übernahm. Schon von der B7 aus ist „Der Schlafraum“ mit seinen 500 Quadratmetern Fläche gut sichtbar, hinterm Haus gibt es für die Kunden kostenlose Parkplätze, sodass sie sich eine Auffahrt in eines der kostenpflichtigen Parkhäuser drum herum sparen können.

Die Matratze flexibel konfigurieren



Geblieben ist die Philosophie von Steinbrink und seinen Mitarbeitern. Es geht auch in Zukunft um gesundes Schlafen und die individuelle Zusammenstellung von Schlafsystemen, die für jeden Kunden passen. So kann man sich beispielsweise nach dem „MixOne“-Prinzip seine Matratze konfigurieren. Matratzenkerne mit unterschiedlichen Härtegraden lassen sich beliebig mit verschiedenen Bezügen kombinieren, und auch die Unterfederung kann man individuell dazu buchen.

Das ist nur ein Beispiel für die Vielfalt an hochwertigen Betten und Schlafsystemen internationaler Tophersteller, denn „Der Schlafraum“ bietet ein breites Sortiment.

Die Auswahl an unterschiedlichen Rahmen, Matratzen, Kissen, Zudecken und Bettgestellen ist so groß, dass man sich rund anderthalb bis zwei Stunden Zeit nehmen sollte, um das passende Bett zu finden.

Das machen auch Anja und Maik. Die beiden gönnen sich aber auch eine kurze Kissenschlacht. Ihren Bett-Favoriten haben sie noch nicht gefunden, doch sie wissen, dass sie bei Björn Steinbrink in guten Händen sind. Für ihn ist die individuelle Beratung seiner Kunden das A und O. „Jeder Körper ist anders gebaut, daher braucht jeder Mensch auch ein individuell anderes Schlafsystem“, unterstreicht der Schlafexperte.