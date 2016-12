Hundefreunde in aller Welt lieben inzwischen den besonderen Look der unter Wasser fotografierten Vierbeiner. Tierfotograf Magnus Pomm (46), auch bekannt unter dem Namen Tierfoto-NRW.de bietet seit 2013 regelmäßig diese aufwändigen Shootings in ganz Deutschland an.

Grundsätzlich kann jeder Hund teilnehmen, der mindestest 12 Monate alt, gesund und nicht wasserscheu ist. Dieser wird unter den Augen einer erfahrenen Hundephysiotherapeutin mit Spielzeug oder Leckerchen animiert, seinen Kopf unter Wasser zu stecken. Dieser Moment wird von Magnus Pomm für Sie festgehalten.

Alle Informationen zu diesem und allen weiteren Shootings von Tierfoto-NRW finden Sie auf der Homepage unter www.tierfoto-nrw.de.

Das nächst Unterwassershooting ist für den 4.2.2017 in Düsseldorf geplant und ein paar wenige Teilnehmerplätze sind noch frei.

WZ Leser erhalten mit dem Gutscheincode WZ2016 einen Leser-Rabatt bei Onlinebestellung von 10%. Dieser Code ist bis 31.12.2016 gültig.