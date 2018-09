Kostenlose Infoveranstaltung und Online-Bewertung für Immobilienverkäufer

Bei Eisenberg Immobilien kann man sich online kostenlos informieren. Das Maklerbüro bietet zudem gemeinsam mit Experten am 20. September eine Info-Veranstaltung über verschiedene Themen vom Kaufvertrag bis zur Vorsorgevollmacht an.

Es gibt viele Gründe, sich für den Wert einer Immobilie zu interessieren. Verkäufer möchten ermitteln ob der Angebotspreis auch dem aktuellen Marktpreis entspricht, Kaufinteressenten möchten vor dem Kaufvertrag den Angebotspreis prüfen.

Immobilienmakler Birger Eisenberg bietet Interessierten hierzu eine kostenlose Online-Bewertung an. Erfahren Sie jetzt und in wenigen Schritten wieviel Ihre Immobilie wert ist. Bewerten Sie Ihre Immobilie: www.eisenberg-immobilien-wupper-tal.de/#immobilienbewertung



Info-Veranstaltung für Haus oder Wohnungseigentümer

Wer eine Immobilie verkaufen möchte, muss grundsätzlich eine ganze Menge an Dingen beachten, sagt der Wuppertaler Makler Birger Eisenberg.“Denn Fehler kosten bares Geld.“ Deshalb organisiert der Immobilienexperte mit seinen Kollegen regelmäßig offene Informationsveranstaltungen für interessierte Haus- oder Wohnungseigentümer, die sich mit dem Gedanken eines Verkaufs beschäftigen. Ein Wuppertaler Notar referiert zu den Themen Kaufvertrag, Erbrecht, Patientenverfügung sowie General und Vorsorgevollmacht. Immobilienmakler Birger Ei-senberg zeigt auf, was man bei einem Verkauf beachten sollte und wie sich die Immobilienvermarktung gewandelt hat. Quintessenz: So verkaufe ich meine Immobilie zügig und zum bestmöglichen Preis. Die nächste Veranstaltung findet am Donnerstag, 20. September um 18:30 Uhr statt. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist eine Anmeldung erforderlich – ein Anruf genügt. Telefon 0202 – 446563 oder Sie melden sich direkt an: www.eisenberg-immobilien-wuppertal.de/veranstaltungen