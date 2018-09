Grotebrune Immobilien ist nach Wuppertal-Elberfeld an die Schloßbleiche 20 umgezogen.

Als Elisabeth und Bernd Grotebrune von Grotebrune Immobilien im Frühjahr dieses Jahres beschlossen einen neuen Firmenstandort in Elberfeld zu suchen, wurde das Maklerehepaar schnell an der Schloßbleiche 20 fündig. „Ich habe mich sofort in den Ausblick auf die Wupper und die Schwebebahn verliebt“ erzählt Elisabeth Grotebrune begeistert. Aus acht großen Fenstern können sie und ihr Ehemann und Geschäftspartner nun in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs Döppersberg alte und neue Bahnen und den historischen Kaiserwagen vorbeischweben sehen. „Der Standort und die Räume sind perfekt auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten“, ergänzt Bernd Grotebrune zufrieden, denn man erreicht das Büro der Makler mit Herz in der ersten Etage, mit Hilfe eines Aufzugs völlig barrierefrei. Die hellen Räume, der modern gestaltete Empfang und das funktionale Besprechungszimmer mit einem ganz besonderen „Highlight“ laden herzlich zu einem Beratungstermin ein.



Gute Parkmöglichkeiten in der Nähe bieten das Parkhaus in den City-Arcaden oder das Parkhaus Contipark Hofaue. Von hier aus gelangt man in nur wenigen Gehminuten zum Büro.



Grotebrune Immobilien ist nach wie vor unter der bekannten Telefonnummer 0202 - .511 95 44 zu erreichen. Eine telefonische Terminvereinbarung ist sinnvoll.



E-Mail: info@grotebrune-immobilien.de“



www.grotebrune-immobilien.de