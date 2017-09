Hinweise zur Anmeldung: Jeder Kunde kann zwei Anmeldungen abgeben, zu denen er mit zwei Personen kommt. Beispiel: Eine 4-köpfige Familie, kann sich nur für ein Event anmelden. Dies funktioniert so, dass sich zwei der vier Personen (Mutter und Vater) als Teilnehmer anmelden und die Kinder als jeweilige Begleitperson mitnehmen. Die Anmeldung ist verbindlich und kann im Nachgang nicht mehr geändert werden. Bitte nennen Sie uns am Telefon auch den vollständigen Namen der Begleitperson, falls Sie zu zweit kommen. Anmeldezeitraum: ab 18. September, die ersten Anrufer erhalten die Karten

Im Rahmen der WZ Leserwoche bieten wir Ihnen eine kostenlose Teilnahme an diversen Veranstaltungen an.

Datum: Freitag, 06. Oktober 2017 Ort: Junior Uni Wuppertal Aktion: Experimente Rahmenbedingungen: 15-18 Uhr; im Foyer werden alle Experimente aufgebaut, die in der letzten Zeit in der WZ veröffentlicht wurden (Juniorzeit); alle Kinder können kommen, offene Veranstaltung Anmeldung: Offene Veranstaltung ohne Anmeldung

Datum: Mittwoch, 08. Oktober 2017

Ort: Industrie- und Handelskammer Wuppertal-Solingen-Remscheid Plenarsaal

Aktion: 3 Fahrten mit dem historischem Bus inkl. Stadtführer

Rahmenbedingungen: 18 Uhr, 3. Etage, Heinrich-Kamp-Platz 2, Wuppertal; Plätze begrenzt; Das erwartet Sie: Informativer Impulsvortrag zum Thema Ausbildung und Bildung, Podiumsdiskussion zu Bildungsmöglichkeiten und Herausforderungen am Ausbildungsmarkt mit

· Andreas Feicht, Vorstandsvorsitzender der WSW Energie & Wasser AG

· Thomas Lenz, Vorstandsvorsitzender des Jobcenter Wuppertal

· Carmen Bartl-Zorn, Leiterin des Geschäftsbereichs Aus- und Weiterbildung

· Arnd Krüger, Kreishandwerksmeister der Kreishandwerkerschaft Solingen-Wuppertal

· weitere Experten

Anmeldung: Kostenlose Tickets telefonisch unter 0800 / 14 52 452

(kostenlos aus d. dt. Festnetz & Mobilfunk · Mo-Fr 6.30 bis 16 Uhr · Sa 6:30 bis 12 Uhr) oder per Mail an leserservice@wz.de

Bitte nennen Sie das Stichwort „WZ-Forum“ und die Anzahl der Tickets. Nur so lange der Vorrat reicht.