Wer beim Hörgerät heute noch an umständliche und große Hörrohre denkt, wie man sie aus alten Filmen kennt, muss definitiv umdenken. Die heutigen Hörgeräte haben eine Entwicklung hinter sich, die sie in eine Reihe mit den High-Tech-Geräten im Smart-Home-Bereich bringt. Das weiß auch Alexander Tetzner. Der Hörgeräteakustikmeister ist seit 2010 in Wuppertal an der Fried-rich-Ebert-Straße 47 im Stadtteil Elberfeld mit seinem Geschäft, der „Hörbar“, ansässig. „Die Entwicklung vom Hörgerät zum Alltagshelfer hat gerade in den vergangenen zwölf Monaten einen enormen Sprung gemacht“, sagt Tetzner, der in seinem Geschäft mit einer Gesellin, die er auch selbst ausgebildet hat, für seine Kunden da ist.



„Mittlerweile sind die Geräte nicht nur so klein, dass sie praktisch nicht mehr sicht-bar sind. Sie können auch via Bluetooth mit dem iPhone oder dem iPad verbunden werden“, erklärt Tetzner. Die Begeisterung über die smarte Technik ist ihm anzu-merken. „Da man das Hörgerät ja immer bei sich hat, was die Möglichkeiten noch attraktiver macht.“ Mit dem so verbundenen Hörgerät können die Träger in Stereo telefonieren, was gerade in lauter Umgebung sehr hilfreich ist. „Das Hörgerät kann aber natürlich auch als Kopfhörer zum Musikhören via iPhone genutzt werden“, sagt der Hörgeräteakustikmeister. Momentan gebe es die Technik nur für Apple-Systeme, aber die Industrie sei da natürlich wachsam geworden, ergänzt Tetzner, der eine weitere Nutzungsmöglichkeit erklärt: „Das iPhone kann so als eine Art Richtmikrofon verwendet werden – einfach dem Gesprächspartner in die Hand drücken und der spricht dann in das Telefon. Der Empfang im Ohr ist glasklar.“



Nun ist es aber natürlich so, dass die tollste Technik ohne den kompetenten Hör-geräteakustiker nicht funktionieren kann. „Wir in der ‚Hörbar’ stellen die Technik für unsere Kunden passend ein. Zuvor ermitteln wir in ausführlichen Beratungs-gesprächen den jeweiligen Bedarf.“ Ist dies geschehen, macht sich der Hörgerä-teakustikmeister daran, das ausgesuchte Hörgerät zum smarten Alltagshelfer individuell anzupassen. Und dann klappt’s auch wieder mit dem Hören!



Hörbar

Friedrich-Ebert-Straße 47

42103 Wuppertal

Montag bis Freitag 9 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr, samstags nach Vereinbarung

www.hoerbar-hoergeraete.de

info@hoerbar-hoergeraete.de