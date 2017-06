Ort: Vorwerk Unternehmenszentrale, Mühlenweg 17-37, Wuppertal

Datum: Donnerstag, 29. Juni 2017

Einlass: ab 17:30 Uhr

Beginn: 18:00 Uhr

Moderation: stellv. WZ-Chefredakteur Lothar Leuschen

Diskutanten: Andreas Feicht, Vorstandsvorsitzender der WSW, Prof. Dr. Frommer von der Bergischen Universität und weitere Experten

Anmeldung: Telefonisch 0800/14 52 452 (kostenlos aus dt. Festnetz und per Mobilfunk, erreichbar Mo - Fr 6.30 bis 16 Uhr , Sa 6.30 bis 12 Uhr) und per Mail an leserservice@wz.de

Nur solange der Vorrat reicht.