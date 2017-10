Post dementiert Gerüchte, wonach die Filiale am Dellbusch nicht mehr geöffnet habe.

Dellbusch. Laut Internet ist alles in bester Ordnung mit der Poststelle am Dellbusch. Da hat sie nämlich montags von 7.30 bis 13 Uhr und von Dienstag bis Freitag noch zusätzlich nachmittags von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Samstag könnten demnach postalische Angelegenheiten von 7.30 Uhr bis 12 Uhr erledigt werden.

Doch das stimmt ebenso wenig mit der Wirklichkeit überein wie die vielstimmige Klage der Anwohner, nach der am Schraberg 35, das ist die postalische Adresse, seit dem 1. Juni zwar die Hinweisschilder am kleinen Haus am Dellbusch noch auf eine Dienststelle der Deutschen Post und des Paketdienstes DHL hinweisen, diese aber dauerhaft geschlossen sei.

Vor Ort sah es so aus, dass Hannelore Busch als Postangestellte dort wie auch ihre Kollegin Claudia Langner im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften drei Stunden täglich als „Interimslösung“, wie Dieter Pietruck von der Pressestelle der Post berichtet, Dienst tun, Briefe und Pakete annehmen und Briefmarken verkaufen. „Nachdem nebenan der Kiosk mit Postshop geschlossen hat, sind wir seit dem 1. Juni täglich hier“, so Hannelore Busch.

Die Post will sich um längere Öffnungszeiten bemühen

Die Öffnungszeiten sind Montag und Dienstag von 14.30 bis 17.30 Uhr und Mittwoch bis Samstag von 10 bis 13 Uhr. Genauso lautet auch die Information am Eingang. „Wenn wir mal kurz austreten müssen, dann hängen wir einen Zettel an die Tür, sind aber kurz darauf wieder da“, erklärt Hannelore Busch. Den Service der Postbank können die Damen vom Dellbusch allerdings nicht bieten: „Dafür fehlen hier die sicherheitstechnischen Voraussetzungen. Da müssten die Kunden dann zur Schmiedestraße ausweichen.“ Vor dem Haus stehen auch zwei große Briefkästen, die von Montag bis Freitag um 16.45 Uhr und am Samstag um 10.45 Uhr geleert werden.

Wie Pietruck von der Pressestelle der Post bestätigt, ist man selbst mit den relativ kurzen Öffnungszeiten nicht glücklich und auf der Suche nach einem Einzelhändler im Quartier, der im Rahmen der Postdienstleistungen auch längere Öffnungszeiten anbieten kann.