Wuppertal. Im Rahmen einer Postkartenübergabe machte die freie Troja (Trägerkonferenz der offenen Jugendarbeit Wuppertal) am Mittwoch auf sich aufmerksam: Rund 10 000 Postkarten wurden an Oberbürgermeister Andreas Mucke übergeben. Ziel der Aktion ist es, den Erhalt der Jugendzentren – der städtischen als auch der Träger – mehr in den Fokus zu rücken und aufzuzeigen, was die Zentren leisten. Die Troja ist ein Zusammenschluss freier Träger. Die Stadt war im Dezember ausgetreten. Von mehr Unterstützung würden städtische Einrichtungen aber auch profitieren. Foto: Volker Vogeler