Weil es beim Bauherrn aus Duisburg Verzögerungen gibt, muss das Pächterpaar die Eröffnung verschieben.

Zentrum. Anke Hartmann und Arnt Vesper haben schon genau im Kopf, wie es aussehen soll. Die Lobby, der Gastrobereich, die Zimmer – alles ist schon fertig designt, wie das Hotelierpaar auf großen Bildern zeigt. Doch bis Gäste ihren Besuch im Post Boutique Hotel genießen können, wird es noch dauern. Die ehemalige Post am Kolk ist zwar entkernt worden – viel mehr ist aber noch nicht passiert. Ursprünglich sollte im Januar kommenden Jahres eröffnet werden, dann hieß es Spätsommer und nun Herbst 2018. Der Grund der Verzögerungen liege beim Bauherrn, sagen Hartmann und Vesper, die das Erdgeschoss, weitere Etagen und insgesamt gut 3000 Quadratmeter gepachtet haben. „Wir wären jetzt eigentlich schon beim Innenausbau.“

Der Umbau liegt bei der Cosimo GmbH in Duisburg, die den denkmalgeschützten Bau 2015 erworben hatte. Die Planung sei dann für Cosimo doch aufwändiger gewesen als gedacht, so Vesper, der als Beispiel das Thema „Erhöhter Brandschutz“ nennt. Jetzt sollen aber die Arbeiten starten. „Das wurde uns so zugesagt.“ Vesper geht von neun Monaten für den Umbau aus. „Wir brauchen dann knapp drei Monate für den Innenausbau.“

Das Unternehmen aus Duisburg war trotz mehrfacher Anfragen bis Montag nicht für eine Stellungnahme erreichbar. Neben dem Hotelbetrieb gibt es auch eine Büroetage, die Cosimo vermieten will. Die Post im Erdgeschoss – offiziell eine Postbank-Filiale – bleibt.

So eine Verzögerung sei immer ärgerlich für Hoteliers, räumt Vesper ein, der bekanntlich mit seiner Frau das Golfhotel in Sprockhövel betreibt. Zumal es schon erste Buchungen gegeben habe. „Den Kunden mussten wir wieder absagen.“ Sorgen, dass die nicht mehr wiederkommen, habe er aber nicht. Denn das Post Boutique Hotel werde in Wuppertal einzigartig vom Design her. Art déco, im Stil der 1930er Jahre.

Bis zur Eröffnung im Herbst 2018 gibt es Baustellen-Events

„Das zieht sich bis in die Badezimmer“, erklärt Anke Hartmann, die gemeinsam mit einer Design-Agentur das Innenleben des zukünftigen Hotels konzipiert hat – angelehnt auch an die Historie des Hauses. So wird sich auch die Nutzung als Post in den Zimmern wiederfinden, „aber nicht mehr so in dem Maße, wie ursprünglich geplant“, sagt Hartmann und zeigt den Entwurf eines Raums. Eine Reminiszenz ist aber geblieben, etwa in den großformatigen Bildern von Briefmarken an der Wand.