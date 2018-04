Solingen. Ein Porsche mit Wuppertaler Kennzeichen überschlug sich am Sonntagabend am Roggenkamp in Solingen. Von den drei Beteiligten soll ein Mann vom Unfallort geflüchtet sein.

Nach Angaben der Beamten fuhren die der Fahrer des Porsche und seine zwei Beifahrer gegen 21 Uhr am Roggenkamp in Richtung A46, als der Wagen kurz vor der Einmündung Piepersberg am Straßenrand verunfallte. Aus bislang ungeklärten Gründen verlor der Fahrer die Kontrolle und kam rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto soll sich dann überschlagen haben und kam auf dem Seitenstreifen zum Stehen.

Eine vorbeifahrende Zeugin alamierte daraufhin die Polizei. Als diese vor Ort eintraf, soll jedoch ein Mann gefehlt haben. Ein weiterer Mann (32) und eine Frau (36) befanden sich im Auto – beide äußerten sich nicht zum Unfall. Wegen Verdachts auf Alkohol am Steuer nahmen die Beamten den 32-Jährigen mit auf die Wache, um dort eine Blutprobe zu entnehmen. Der Porsche wurde beschlagnahmt.

Der flüchtige Insasse soll um die 1,75 Meter groß und muskulös gewesen sein. Er hatte wohl eine Glatze und trug ein T-Shirt. Sachdienliche Hinweise werden unter folgender Nummer entgegen genommen: 0202-284-0. red