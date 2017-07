Die reguläre Amtsleitung ist am Donnerstag kurzzeitig nicht erreichbar. Der Notruf ist davon nicht betroffen.

Wuppertal. Am Donnerstag, 20. Juli, finden zwischen 6 bis circa 9 Uhr, Wartungsarbeiten an der Telefonanlage des Polizeipräsidiums Wuppertal statt. In dieser Zeit ist die reguläre Amtsleitung 0202/2840 nicht erreichbar.

Für den Zeitraum der Wartungsarbeiten ist folgende Ersatztelefonnummer eingerichtet worden: 0202/4468994. Das Notruf-Gehörlosen-Faxgerät steht in dieser Zeit ebenfalls nicht zur Verfügung.

Es besteht jedoch die Möglichkeit, die Leitstelle der Feuerwehren in Wuppertal und Solingen unter der 112 per Gehörlosenfax zu erreichen. Die Notrufnummer 110 ist von dem Ausfall nicht betroffen.