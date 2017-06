Duisburg/Wuppertal. Die 16-jährige Alyssa W. wird seit Freitagnachmittag in Duisburg vermisst. Laut Polizei wurde die gebürtige Wuppertalerin zuletzt in der Nacht zu Samstag am Mönchengladbacher Hauptbahnhof gesehen.

Die 16-Jährige ist 1,78 Meter groß und schlank. Sie hat langes, blau gefärbtes Haar und zwei Piercings in der Unterlippe. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0203 280-0 entgegen. red