Die Masche zielt auf die Hilfsbereitschaft der Anwohner ab. In Wuppertal gab es ab einem Tag drei Fälle.

Wuppertal. Die Polizei in Wuppertal warnt vor der sogenannten "Schlüsseldienst-Masche". Dabei klingelt jemand an der Haustür und gibt vor, dass er sich ausgesperrt hat. Er benötige Geld für den Schlüsseldienst und würde es zurückgeben, sobald er in der Wohnung sei. In zwei Fällen sind am Montag laut Angaben der Polizei in Wuppertal auf die Masche hereingefallen. In einem dritten Fall sei der Angesprochene misstrauisch geworden und habe den Betrüger weggeschickt.

Die Polizei rät, misstrauisch zu sein und kein Geld an Unbekannte abzugeben. Im Zweifelsfall sollte die Polizei unter dem Notruf 110 verständigt werden. Red