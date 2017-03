Wuppertal. Zwischen Freitag 20 Uhr und Samstag 8 Uhr flüchtete ein Unbekannter auf der Gustav-Heinemann-Straße, nachdem er die Kontrolle über seinen Pkw verloren hatte und rückwärts gegen einen geparkten Ford Fiesta gekracht war.

Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass der Fiesta mehrere Meter zur Seite geschoben wurde. Anschließend flüchtete der Fahrer in unbekannte Richtung, hinterließ jedoch Teile und Lacksplitter seines Autos. Die Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Fahrzeug des Verursachers um einen roten Citroen C 5 handelt, der im Heckbereich schwer beschädigt sein dürfte.

Der Schaden an dem Ford beläuft sich auf über 6.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0202/284-0 zu melden.