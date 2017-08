Wuppertal. Am Mittwochabend konnte die Polizei, gegen 22.50 Uhr, in Wuppertal zwei Roller-Diebe festnehmen. Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte, bemerkte ein Anwohner der Hopfenstraße zwei junge Männer, die einen Roller schoben und nervös wirkten.

Daraufhin rief der 41-Jährige die Polizei. Die Beamten stellten zwei 18-jährigeTatverdächtige, die vorläufig festgenommen wurden. Den beschädigten Roller entdeckten die Polizisten auf einem Parkplatz im Bereich Kleeblatt. Er konnte dem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben werden. Die beiden Diebe erwartet nun ein Strafverfahren.