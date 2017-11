Am Montag wurden bei Wohnungsdurchsuchungen in Wuppertal insgesamt 200 Kilogramm Drogen im Wert von drei Millionen Euro gefunden.

Wuppertal. Der Wuppertaler Polizei ist am vergangen Montag ein Drogenfund von erheblicher Größe gelungen. Sie deckte die Versandzentrale eines Onlinehandels mit Amphetaminen, Ecstasy und Marihuana auf, stellte insgesamt 200 Kilogramm Drogen im Wert von drei Millionen Euro sicher. Ein 29-Jähriger sitzt in Untersuchungshaft.

Die Ermittler waren Hinweisen nachgegangen, beobachteten, wie große Mengen an Versandtaschen in Wuppertaler Briefkästen geworfen wurden, die sich als Drogensendungen entpuppten. Am frühen Morgen des vergangenen Montags stürmten sie mit einem SEK insgesamt drei Wohnungen und stellten in einer davon sowohl die Drogen als auch Computer und Datenträger sicher.

Der 29-Jährige, der aus den Niederlanden stammt, gilt als Hauptverdächtiger, eine weitere Person steht unter dem Verdacht, mit ihm zusammengearbeitet zu haben. Der 29-Jährige soll auf Bestellung über das Darknet die Drogen bis in die USA, nach Kanada und Australien, aber auch ins europäische Ausland und innerhalb von Deutschland versandt haben. Nun geht es darum, zu ermitteln, woher die Drogen kamen. Auch die Empfänger der Drogen müssen mit Ermittlungen rechnen.