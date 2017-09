Varresbeck. Eine aufmerksame Zeugin bemerkte am Sonntagnachmittag, gegen 14.10 Uhr, einen Autoknacker an einem Mercedes an der Nützenberger Straße. Sie informierte die Polizei, die dank der guten Beschreibung einen 22-jährigen Tatverdächtigen festnehmen konnte.

Er hatte aus dem Auto ein Navigationsgerät gestohlen. Der polizeibekannte, wohnsitzlose Mann wurde ins Gewahrsam gebracht und ein Strafverfahren eingeleitet.