Wuppertal. Ein Haus am Kreisel Neuenteich in Elberfeld ist am frühen Mittwochabend von der Polizei durchsucht worden. Dabei stellten die Einsatzkräfte in den Räumen einer Gaststätte im Erdgeschoss Drogen und Bargeld sicher. In einem angrenzenden Atelier und einer Wohnung blieb ohne Ergebnis. Erste Medienberichte, dass es eine Festnahme gegeben haben soll, bestätigte die Polizei nicht. Mehrere Personen seien bei der Durchsuchung angetroffen worden, sagte ein Sprecher am Donnerstagmorgen. Gegen zwei Männer (32 und 54 Jahre alt) wird ermittelt. ull