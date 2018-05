Dem Stadtrat wird eine Machbarkeitsstudie für die Bundesgartschau vorgestellt. Beschluss über die Bewerbung erfolgt erst im Juli.

Einige spektakuläre Vorschläge für eine Bundesgartenschau in Wuppertal ab 2025 stellte der Landschaftsarchitekt Stephan Lenzen am Donnerstag dem Stadtrat vor. In einer Machbarkeitsstudie schlägt sein Büro RMP die Nutzung von drei großen Flächen im Westen der Stadt vor und stellt das Strukturkonzept unter das Motto „Schönes verbinden“. Eine dieser Verbindungen ist eine 700 Meter lange Hängebrücke, die zwischen der Kaiserhöhe und der Königshöhe gespannt werden könnte. Außerdem schlägt die Studie vor, eine Seilbahn zu bauen, die bei einer Streckenlänge von 950 Meter über den Zoo hinauf zur Königshöhe führt. Dabei ist eine Mittelstation mit Anbindung an den Zoo und die Sambatrasse vorgesehen.

In der Sitzung am 9. Juli wird der Rat im Anschluss an eine Debatte darüber entscheiden, ob sich die Stadt für die Bundesgartenschau bewerben soll. Im Vorfeld der Entscheidung hat die CDU signalisiert, dass sie dem Projekt nur dann zustimmen wird, wenn es finanzierbar ist und der Stadt daraus keine unzumutbaren Folgekosten entstehen. Das gilt vor allem für den Bau der Seilbahn vom Zoo zur Königshöhe und die Hängebrücke. Hinter den Kulissen zeichnete sich zuletzt ein Kompromiss ab. Demnach erwägt die CDU-Fraktion, einer Bewerbung zuzustimmen, wenn sie nicht für das Jahr 2025 gilt, sondern auf 2027 oder 2029 verschoben wird. Die Bewerbung für die Buga ist ein Projekt, das sich Oberbürgermeister Andreas Mucke (SPD) auf die Fahnen geschrieben hat. Mucke fand auch die Sponsoren, um die 170 000 Euro teure Machbarkeitsstudie zu finanzieren.