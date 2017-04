Wuppertal. Zu einem Unfall mit einem leichtverletzten Kind kam es am Montag, gegen 17.30 Uhr, auf der Straße Hofkamp in Wuppertal. Eine 43-jährige Mazda-Fahrerin wollte nach links in ein Parkhaus abbiegen. Dabei übersah sie einen Linienbus, der auf der Busspur links an ihr vorbeifuhr.

Es kam zum Zusammenstoß. Durch die Wucht des Aufpralls wurde ein sechsjähriger Junge im Bus gegen eine Glasscheibe geschleudert. Ein Rettungswagen brachte das Kind zur ärztlichen Versorgung ins Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro.