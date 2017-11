Wuppertal. Am Montagabend ist eine Frau in Wuppertal von einem PKW angefahren worden. Nach Angaben der Polizei bog gegen 19.00 Uhr bog ein 49-Jähriger mit seinem Pkw von der Westkotter Straße nach rechts in die Wichlinghauser Straße ab. Dabei kollidierte er mit einer Fußgängerin, die zu diesem Zeitpunkt die Straße auf dem Fußgängerüberweg überquerte. Die 25-Jährige wurde durch den Zusammenstoß verletzt, ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren stationären Behandlung in ein Krankenhaus. red