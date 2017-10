Wuppertal-Ronsdorf. Am Mittwochmorgen brannte ein geparktes Auto auf der Straße Mohrhennsfeld in Wuppertal-Ronsdorf lichterloh. Anwohner informierten gegen 7.20 Uhr Feuerwehr und Polizei. Nach Angaben der Polizei stand der Fiat beim Eintreffen der Rettungskräfte bereits komplett in Flammen.

Ein daneben parkender Seat wurde durch das Feuer ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Insgesamt schätzt die Polizei den entstandenen Sachschaden auf etwa 14.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer (0202) 284-0 zu melden. red