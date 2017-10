Wuppertal. Am Samstag, um 16:10 Uhr übersah eine 48-jährige Pkw-Fahrerin beim Linksabbiegen vom Hofkamp in die Einfahrt des dortigen Supermarkt-Parkplatzes einen entgegenkommenden 38-jährigen Motorradfahrer, teilte die Polizei mit. Trotz einer Gefahrenbremsung des Motorradfahrers kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw. Der Motorradfahrer musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. red