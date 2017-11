Wuppertal. Am Freitag, gegen 20:00 Uhr, wurde in Wuppertal-Elberfeld ein 43-jähriger Fußgänger von einem Pkw erfasst und schwer verletzt.

Eine 81-jährige Wuppertalerin fuhr mit ihrem Pkw auf der Bundesallee in Richtung Westen. Ein 43-jähriger Fußgänger beabsichtigte derweil die Bundesallee in Höhe einer Tankstelle, von der Elberfelder Innenstadt kommend, zu überqueren. Nach Angaben der Polizei sah die Autofahrerin den Fußgänger zu spät, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der Fußgänger wurde durch den Pkw aufgeladen und durch den Aufprall schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte den 43-Jährigen mit mehrfachen Rippenfrakturen in ein Krankenhaus, wo er stationär verbleibt.

Aufgrund der starken Beschädigungen der Frontscheibe musste der PKW abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 3.000 Euro. red