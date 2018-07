Eine bemerkenswerte Rede zur Abiturfeier des CFG hat Schulsprecher Samuel Striewski in Anspielung auf das Abi-Motto „Pirates of the Car-abi-an“ gehalten. Wir dokumentieren eine gekürzte Fassung.

Was für ein Abend! Für Jürgen Drews hat das Budget leider nicht mehr gereicht, dafür habe ich aber einen anderen, ganz besonderen Gast mitgebracht. Darf ich vorstellen: Gretchen. Übrigens, keine Sorge, sie ist nicht mit Gregor Samsa verwandt und damit kein Faustus über sie herfällt, ziehen wir ihr am besten gleich etwas an. (Samuel Striewski holt eine Hose hervor.)

Als Gretchen noch kleiner war, hat diese Hose ihr nicht gepasst. Sie war zu groß und saß irgendwie nicht richtig. Als wir damals auf die weiterführende Schule kamen, ging es vielen von uns wahrscheinlich ähnlich. Die Schule war riesig, die Schüler älter, die Lehrer strenger, die Tage länger und die Hausaufgaben anstrengender. Jeden Tag haben wir uns durch die endlosen Minuten an Unterricht gequält. Erste Klassenfahrten wurden überstanden, etliche Spicker versteckt und ganze Klausuren abgeschrieben.

Mit der Zeit sind wir in unsere Hosen hineingewachsen

Unsere Hosen waren immer noch groß und schlabbrig, als der Expressionismus Einzug in unser Leben fand. Wir spürten die Apokalypse, die Ästhetik des Hässlichen und den Ich-Zerfall am eigenen Körper. Diese Epoche, als unsere Eltern in die Pubertät kamen, war nicht einfach. Aber wir haben sie überlebt.

Mit der Zeit sind wir alle in unsere Hosen hinein gewachsen… Wir haben geliebt und gelacht, gestritten und geweint. Und dabei vieles dazu gelernt. Uns wurden Werte vermittelt und Wissen beigebracht. Tausende von Vokabeln sind durch unser Gehirn geflossen, etliche Texte wurden zermalmt.

Wir beschweren uns gerne, denn einfach hinzunehmen, welch ein Privileg diese Bildung für uns war, ist weitaus schwieriger. Dass wir heute hier stehen und die Bildungshosen anhaben, die uns fürs Leben kleiden, verdanken wir maßgeblich unseren Lehrern. Wir danken der Schulführung, den Stufenkoordinatoren, den Klassen- und Fachlehrern. (Er zieht mit dem Schuldirektor der Puppe die Hose an.)

Unsere Lehrer haben uns ihr Wissen gegeben und diese Hose mit uns geschneidert, damit sie heute Abend sitzt. Es liegt nun an uns, was wir daraus machen: ob wir sie weiter tragen und flicken oder irgendwann eine neue benötigen. Bald schon wird sie vielleicht zu klein sein, wir wachsen über sie hinaus, aber wir sollten niemals vergessen, dass sie uns von nackten, unwissenden Kindern zu angekleideten, gebildeten Erwachsenen gemacht hat.