Jürgen Altmann hat sich mit der Idee für die Stadteinfahrten bei Wuppertalaktiv beworben.

Wuppertal. Einen schöneren Empfang für die Besucher am Ortseingang der Stadt – das wünscht sich Jürgen Altmann. Und schlägt vor, dass Paten die Ortseingangsschilder sauber halten. Er schlägt zudem Begrüßungstafeln vor. Diese Idee hat er beim Wettbewerb „W-Impuls 2017“ des Marketingvereins Wuppertalaktiv eingereicht. Gibt es einen Zuschlag, erhält das Projekt 5000 Euro.

„Das Thema bewegt mich schon lange“, berichtet Jürgen Altmann (55). Ihm sei bei Radtouren aufgefallen, dass andere Städte attraktivere Ortseingänge haben. Als Lokalpatriot ärgert er sich, dass Wuppertaler Ortseingangsschilder oft unansehnlich, vermoost und verschmutzt sind, das Umfeld manchmal ungepflegt. Und weiterführende Informationen gebe es auch nicht.

Er schlägt deshalb vor, Paten für die Ortseingangsschilder zu gewinnen, die sich um eine regelmäßige Reinigung der Schilder und die Pflege des Umfelds kümmern. „Vielleicht reicht es ja schon, wenn jemand einmal im Monat mit dem Schrubber über das Bild fährt“, so Altmann.

So häufig werden die rund 150 Ortseingangsschilder sonst nicht gereinigt. Stadtsprecherin Martina Eckermann erklärt, dass sie dann gesäubert werden, wenn die Wegebegeher des Verkehrsressorts oder Bürger darauf hinweisen, dass etwa die Leserlichkeit eines Schildes beeinträchtigt ist.

Jürgen Altmann hat noch weitergehende Ideen: Bei den Ortseingangsschildern könnten „Begrüßungstafeln“ stehen. „Ein ,Herzlich Willkommen in der Stadt mit der Schwebebahn’ wäre erstrebenswert.“ Er wünscht sich Informationen zu Wuppertal, zumindest die Internetadresse der Stadt. Für die Gestaltung der Tafeln regt er einen Wettbewerb für Studenten an. Unternehmen könnten die Tafeln sponsern. Jährlich könne es einen Wettbewerb um den schönsten Ortseingang geben.

Vok Dams, Inhaber der bekannten Marketing-Agentur und Wuppertal-Botschafter, bestätigt: „Der erste Eindruck ist sehr wichtig für die weitere Wahrnehmung.“ Er berichtet, dass die Wuppertal-Botschafter schon öfter auf die unattraktiven Schilder hingewiesen haben. Auch Sponsoring hätten sie schon vorgeschlagen, das sei eine Win-Win-Situation: „Besucher wären willkommengeheißen und erführen, dass es hier bekannte Firmen gibt.“ Bisher habe es an der Umsetzung gefehlt. Das ist auch ein Thema für Jürgen Altmann. Er weiß: „Es muss sich jemand kümmern.“ Er selbst will nur die Anregung geben. Vielleicht hilft die Teilnahme am Wettbewerb.

Zum Verein Wuppertalaktiv haben sich Unternehmen, Privatleute, Organisationen und Initiativen zusammengeschlossen, um Projektideen für Wuppertal zu fördern.

www.wuppertal-aktiv.de