Wuppertal. Wenn das mal nicht angemessene Temperaturen sind für ein Sommerfest, das den Begriff „Cocktail“ im Namen trägt: Bei tropischer Atmosphäre öffnete am Freitagnachmittag die traditionsreiche Party im Elberfelder Zentrum und lockte Besucher zum Neumarkt. Dort wurde die 32. Auflage von Matthias Zenker und Angelika Finkernagel von der Elberfelder Einzelhändlergemeinschaft IG 1 eröffnet. Mit dabei unter anderem auch Martin Bang (Wuppertal Marketing) und Original Lore Duwe.

Der Elberfelder Cocktail ist in diesem Jahr eingebettet in die Feierlichkeiten zur Wiedereröffnung der B 7, zu der Samstag und Sonntag die Wuppertaler ins Zentrum eingeladen sind. Geplant sind neben Kunst, Kultur und Livemusik auch mehrere Seifenkistenrennen. Am morgigen Sonntag gehen die Partys weiter, zudem sind in Elberfeld die Geschäfte von 13 bis 18 Uhr geöffnet. kas