Wuppertal. Sichtlich beeindruckt zeigte sich Prof. Ing. Stanislav Kmet’, Rektor der Technischen Universität in Kosice, von der Junior Uni am Loh. Die Delegation aus Wuppertals slowakischer Partnerstadt hatte am Dienstag zunächst einen Termin an der Bergischen Universität wahrgenommen, bevor sie der Einrichtung Am Brögel einen Besuch abstattete und sich von Geschäftsführer Prof. Dr. Ernst-Andreas Ziegler und Prokuristin Dr. Ariane Staab durch die Räume der Junior Uni führen ließ.

Natürlich schauten die Gäste auch in einzelnen Kursen vorbei und erlebten motivierte junge Wissenschaftler wie die Kinder eines Physikkurses. „Das ist großartig“, lobte Kmet’, dem Ziegler erklärt hatte, wie die in ihrer Art einzigartige Junior Uni aus dem privaten Engagement Vieler entstanden ist. kas