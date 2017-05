Die Wuppertalerin Diana Kinnert könnte der neue Star der CDU werden – wenn sie will und wenn ihre Partei das aushält. Das steht noch in den Sternen.

Wuppertal. Während des Semesters in Berlin kann es geschehen, dass jemand sich freundlich angeregt mit Diana Kinnert unterhält, das Gespräch dann aber abrupt beendet und den Tisch verlässt. Dann nämlich, wenn sie erwähnt, dass sie für ihre Zukunft schwarz sieht, politisch. Diana Kinnert ist in der CDU. Das kommt in Berlin-Kreuzberg nicht immer gut an.

Dabei tut die 26 Jahre alte Wuppertalerin alles, nicht als konservativ aufzufallen. Die Mütze trägt sie mit dem Schirm Richtung rechte Schulter, der Blouson ist leger weit geschnitten und grün, das T-Shirt schwarz, die Hose grün-schwarz gestreift. Das Tattoo am Unterarm ist eine geschmackvolle Arbeit. Sie zeigt das Antlitz Jesu Christi, unaufdringlich und erst bei genauerer Betrachtung überhaupt sichtbar. Und wenn Diana Kinnert spricht, redet da eine dynamische, sympathische, attraktive junge Frau, die weiß, wovon sie spricht, die weiß, was sie will – die weiß, dass und wie sie wirkt.

Die flippige Konservative ist längst ein Medienstar

Die Politikwissenschaftlerin erinnert an alles, nur nicht an die Christlich Demokratische Union, nicht an eine Partei, die überwiegend von Herren in grauen Anzügen repräsentiert und von einer Dame im Hosenanzug geführt wird. Und doch ist die flippig wirkende Studentin Teil der CDU, aus Überzeugung. Und spätestens seit sie vor ein paar Tagen ihr Buch „Für die Zukunft sehe ich schwarz“ veröffentlicht hat, ist sie auch ein Medienstar. Die „Zeit“, die Berliner „Taz“, die „Welt“ und andere Zeitungen widmeten ihr bereits ganze Seiten, Rundfunk- und Fernsehanstalten bemühen sich um Termine. So ist die CDU schließlich noch nie aufgetreten. Jetzt macht sie es, und noch weiß niemand, wohin das führt. Bis auf Diana Kinnert, zumindest mittelfristig. „Bei dieser Wahl sehr wahrscheinlich noch nicht“, sagt sie auf die Frage, ob es sie nun in den Bundestag zieht. Kinnert will keine zweite Andrea Nahles werden, will sich erst im Berufsleben beweisen, ehe die Politikerkarriere beginnt, wenn sie denn beginnt.

Wenn die Wuppertalerin erzählt, dann hört sich das an wie der Parforceritt eines hyperaktiven Multitalents. Mit Geschäftspartnern, etwa der Sängerin Nena, betreibt sie in Berlin „Green Window“, eine Online-Plattform für grüne Produkte. Sie produziert englischsprachige Filme für eine eigene Internet-Plattform. Außerdem berät sie eine amerikanische Denkfabrik, sie schreibt, und in diesen Tagen ist sie in den USA Gast von Google. „Die haben mich zu einem Workshop über Ethik im Digitalen eingeladen“.