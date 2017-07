Der 25-Jährige ist einer der gefragtesten DJs derzeit. In einer Woche ist er als Headliner beim Amsterdamer Dekmantel Festival dabei.

Wuppertal. Er ist erst 25 Jahre alt und schon einer der gefragtesten House-DJs unserer Zeit: Jay Donaldson aka Palms Trax. Freitag, nur eine Woche bevor er als Headliner beim Amsterdamer Dekmantel Festival auftritt, war der Wahlberliner in Wuppertal, genauer gesagt in die Mauke, Schloßbleiche/ Wirmhof. „Ein absolutes Wunschbooking“, sagt Nicolas Moll, einer der Mauke-Betreiber, nicht ohne Stolz.

Denn eigentlich bespielt Palms Trax in diesem Sommer nur die großen Festivals, wie das Dekmantel in Amsterdam, Das Glitch Festival auf Malta und das Sunfall Festival in London. Der Auftritt am heutigen 28. Juli ist einer seiner wenigen Club-Auftritte in den Sommermonaten.

Um den Auftritt möglich zu machen, haben die Mauke-Betreiber weder Kosten noch Mühen gescheut. „Wir haben letztendlich zwei Monate dafür gekämpft, dass er kommt“, so Moll. Auch liege die Gage des Künstlers über dem Standardbudget. Der Einsatz sei es aber wert. „Wir hatten tierisch Lust, uns jemanden in den Laden zu holen, den wir für seinen Werdegang, sein Image und seine Produktionen bewundern.“

Musikalische Unterstützung bekam Palms Trax von den Mauke-Residents und Vogel & Frei-DJs Colkin, DCHM und Facito. Präsentiert wurde das Ganze im Rahmen der „Mauke Signature“.