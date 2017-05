Wuppertal. In einem Möbelhaus an der Schmiedestraße kam es am Dienstag zu einer handfesten Auseinandersetzung, bei der zwei Personen verletzt wurden.

Ein 18-Jähriger war mit seiner 17-jährigen Begleiterin zu Besuch in dem Geschäft, als beide plötzlich in Streit gerieten. Dabei verletzte der junge Mann sich und seine Begleiterin mit einem Messer.

Glücklicherweise befand sich zufällig auch ein Polizeibeamter vor Ort, der den Angreifer beruhigen konnt. Die Verletzten mussten vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Den Täter erwarten nun eine Strafanzeige. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.