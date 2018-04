Wuppertal. Am Dienstag kam es in Wuppertal zu einem Raub an der Rittershauser Brücke am Wupperufer. Nach Angaben der Polizei spielten zwei Jungen (11 und 12 Jahre alt) am Wupperufer an der Straße Rosenau, als sie ein unbekanntes Pärchen ansprach. Der junge Mann soll den 12-Jährigen unter die Rittershauser Brücke gelockt haben. Dort packte er den Jungen und hielt seine Arme fest, sodass seine Begleiterin das Handy des Opfers aus der Hosentasche ziehen konnte, heißt es im Polizeibericht.

Dann liefen die Räuber in Richtung Wupperufer davon. Die Polizei sucht jetzt mit folgender Beschreibung nach dem Pärchen: Der junge Mann war circa 1,70 m groß, circa 17 Jahre alt, hatte eine hellbraune Hautfarbe und war bekleidet mit einem rot/schwarz karierten Hemd, einer blauen Jeans und einer roten Kappe. Die junge Frau war circa 15 Jahre alt, circa 1,60 cm groß, trug schwarze lange Haare zum Zopf gebunden und war unter anderem bekleidet mit einem schwarzen Oberteil mit Aufdruck und einem schwarzen Hemd.

Die Polizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0202-284-0 entgegen. red