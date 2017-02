Birte Wiemann und Michael Schuster haben sich mit dem Loft einen Traum erfüllt und viel Liebe in die Gestaltung gesteckt.

Wuppertal. „In diesen großen Raum schauen zu können, diese Offenheit“ – das genießt Michael Schuster jedes Mal, wenn er sich in der Loftwohnung auf 350 Quadratmetern umsieht, die er mit seiner Lebensgefährtin Birte Wiemann selbst gestaltet hat. Zwei Jahre hat der Umbau der ehemaligen Bandfabrik an der Wiescher Straße in Wichlinghausen gedauert, vor neun Monaten sind sie eingezogen.

Nach einem Loft hatte der Inhaber der Schallplattenfirma Cargo Records schon lange gesucht – „schon seit 15 Jahren“. Fabriken hätten ihn schon immer gereizt, ihm gefalle, wenn die historischen Spuren noch sichtbar sind. „Und ich mag helle Räume.“

Zahlreiche alte Fabrikgebäude hat er besichtigt, mit vielen Besitzern gesprochen. Dass es dann das Haus in Wichlinghausen wurde, war dann Zufall. Für eine Firmenfeier suchten sie einen ungewöhnlichen Veranstaltungsort, mieteten die Shedhallen der leerstehenden Fabrik an der Wiescher Straße. Und erfuhren dabei, dass auch das zugehörige mehrstöckige Fabrikgebäude nicht mehr genutzt wurde. Obwohl die Etagen noch voller Bandwebstühlen standen, wussten sie, dass sie ihr Objekt gefunden haben. Gemeinsam mit dem Caterer Markus Temme, der schon das Erdgeschoss nutzte, kauften sie das Haus.

„Es sah aus, als sei das alles sehr plötzlich geschlossen worden“, berichtet Michael Schuster. Auf einem Schreibtisch lagen noch Auftragsblöcke, eine Lesebrille. Die alten Webstühle hätten sie gern abgegeben, doch nur die Bandweberei Kafka nahm drei, den Rest mussten sie verschrotten. „Ein Museum in Lyon war interessiert, fragten aber, wann wir die Webstühle bringen könnten“, erzählt Wiemann.

Bei der Gestaltung ließen sie sich von Günther Scholten helfen, der sonst als Messebauer für sie arbeitet. Er hatte die Idee zu der ungewöhnlichen Raumaufteilung: Ein flaches Holzpodest verläuft diagonal durch den riesigen Raum, markiert den Wohnbereich mit offener Küche und Couchbereich. Schlaf- und Kinderzimmer sowie Badezimmer verschwinden optisch in abgetrennten Räumen. Viel Licht fällt durch die großen Fenster. Außen haben diese ihre alten Metallrahmen mit Sprossen, innen sind moderne gedämmte Fenster davor gesetzt, die den Blick auf die Ziegelbögen über den Fenstern frei lassen.

Überall erinnern Details an die industrielle Vergangenheit: die Ziegelwand im Küchenbereich, die alten Industrielampen, selbst alte Steckdosen haben sie wiederverwendet. Der riesige Ess- und Arbeitstisch besteht aus Holzbohlen, die einst Bestandteil der Webstühle waren, ebenso die Treppenstufen, die zu einer Empore führen. Einige Ideen habe sie längere Diskussionen mit den Handwerkern gekostet, berichtet das Paar.

Billig war der Umbau auch nicht, über 300 000 Euro investieren sie ins Haus, inklusive Fassadensanierung und Umbau einer weiteren Etage. Dort sollen Büroarbeitsplätze entstehen, am liebsten als Bürogemeinschaft auf in einer großen offenen Fläche. Ein Webstuhl soll dann Teeküche werden.

Auch wenn der Umbau sie viel Geld und Nerven gekostet hat, wenn sie sich erst an den Hall im großen Raum gewöhnen mussten und auch das Staubsaugen ganz neue Dimensionen bekommen hat – ihr neues Domizil wollen die beiden nicht mehr missen.