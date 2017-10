Die Täter klingelten, bedrohten das Paar mit einer Schusswaffe und fesselten die Eheleute im Zimmer der zweijährigen Tochter. Nach Durchsuchen der Wohnung flüchteten sie.

Wuppertal. Ein Ehepaar wurde in der Nacht zu Montag, zwischen 0.15 Uhr und 1 Uhr, in seiner Wohnung an der Bromberger Straße in Barmen überfallen. Zwei Unbekannte klingelten an der Wohnungstür. Als der Mann (22 Jahre) öffnete, drangen die maskierten Täter in die Wohnung ein und bedrohten ihn und seine Frau (25 Jahre) mit einer Schusswaffe. Das Paar wurde ins Zimmer der zweijährigen Tochter gebracht und gefesselt. Die Räuber durchsuchten die Wohnung, verließen sie und flüchteten in unbekannte Richtung.

Was genau gestohlen wurde, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Das Paar konnte sich selbstständig befreien und die Polizei informieren. Die Opfer beschrieben die maskierten Täter wie folgt: Einer der Männer war ca. 180 cm groß, kräftig gebaut und trug einen blauen Jogginganzug. Der andere war etwa 185 cm groß, von schmaler Statur und trug blauweiße Turnschuhe. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei (Kriminalkommissariat 14) unter der Telefonnummer 0202/2840 entgegen.