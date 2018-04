Mina und Zuckerfritz führen am 7. April durch Elberfeld.

Die Weberin Mina Knallenfalls und der Hausierer Zuckerfritz sind stadtbekannt. Was würden die beiden Originale erzählen, wenn man sie auf die Reise durch Elberfeld schickt? Sicherlich eine Menge über den Wandel Wuppertals in den vergangenen 200 Jahren. Im Stück des Heimatdichters Otto Hausmann wächst Mina Knallenfalls in den Armenvierteln am Islandufer auf. Nach einem Besuch in dieser „alten Heimat“ geht es zurück zum Kirchplatz, wo Mina auf den Zuckerfritz trifft. Der Zuckerfritz war zuvor mit seiner Gruppe rund um den Neumarkt unterwegs, wo er hier und da nach Süßigkeiten gefragt hat. Er übernimmt dann Minas Tour und marschiert weiter, während Frau Knallenfalls sich um die Gäste des Zuckerfritz‘ kümmert. So bekommen alle Gäste ihr Stück von beiden Originalen ab. Die außergewöhnliche Stadtführung findet am Samstag, 7. April, um 11 Uhr statt. Los geht es beim Standbild Mina, Alte Freiheit, beziehungsweise Standbild Zuckerfritz, Neumarkt. Die Führung übernehmen Kristof Stößel und Michael Dietz, die Teilnahme kostet 14,50 Euro.

Eine Anmeldung ist für alle Touren erforderlich: Bei Wuppertal Touristik, Kirchstraße 16, Telefon 563-2270 oder 563-2180 oder per E-Mail an wuppertaltouristik@wuppertal-marketing.de. Mehr Infos, eine Broschüre und Onlinebuchung gibts es im Internet.

wuppertalshop.de