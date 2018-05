Musiker aus Damaskus und Istanbul improvisieren im Café Ada.

Am Donnerstag, 24. Mai, um 20 Uhr spielt im Swane-Café, Luisenstraße 102a, die Gruppe Trionautik Improvisationen mit Einflüssen aus Jazz, Rock, Blues und experimentellen Sounds mit Bass, Gitarre und Schlagzeug. Ebenfalls am Donnerstag, 24. Mai, präsentiert das Café Ada, Wiesenstraße 6, das Dialogprojekt „Fluchtlinien“ mit einer Jazz und Orientfusion-Band. Die fünf Musiker aus Damaskus und Istanbul improvisieren mit Klavier, Schlagzeug, der orientalischen Kurzhalslaute Oud und einer Nayflöte mit dem Dortmunder Bassisten und Flötenspieler Jens Pollheide.

Rainers

Jazzcorner

In der Bandfabrik, Schwelmer Straße 133, tritt am Freitag, 25. Mai, um 20 Uhr im Rahmen des nächsten Friday Night Jazzclubs das Raphael Klemm Sextett mit swingendem, frischen Combo-Jazz, inspiriert von der Hardbop-Ära auf. Die jungen Musiker um den Posaunisten Klemm zelebrieren traditionellen Jazz mit moderner Attitüde. Ab 19 Uhr kann sich, wer will, mit Antipasti und Wein auf den Abend einstimmen. Der Wuppertaler Jazzsänger Uli Wewelsiep gastiert mit seinem Trio TwoBassN’Vox mit den beiden Bassisten Haro Eller und Michael Gustorff am Samstag, 26. Mai, um 20 Uhr in der Citykirche Elberfeld, Kirchplatz 2.

Im Jazz Club im Loch, der baustellenbedingt derzeit nur von oben – also von der Plateniusstraße – erreichbar ist (Eingang gegenüber Ekkehardstraße), tritt am Samstag, 26. Mai, um 20 Uhr das Ava Trio mit Saxophon, Bass und Percussion auf. Die Musiker aus Italien und der Türkei verschmelzen Einflüsse aus unterschiedlichen Kulturen mit freier Improvisation.

Für Sonntag, 27. Mai, 19 Uhr, lädt die Swing Kabarett Revue um Annette Konrad ins Café Ada ein. Einlass ist um 18 Uhr. Bei ihrem aktuellen Programm „Die wilden Zwanziger“ lassen die fünf Musiker mit einer Mischung aus Kabarett und Musik die Zeit der Weimarer Republik und dem Hot Jazz aus Amerika auferstehen.

Eine Performance der besonderen Art präsentieren am Sonntag, 27. Mai, um 21.15 Uhr der Schauspieler Olaf Reiz, zusammen mit dem Jazzklarinettisten André Enthöfer am illuminierten Turm der Kirche St. Mariä Empfängnis, Edith-Stein-Straße 15 in Vohwinkel. Bei Wein, Oliven und Brot werden am Kirchturm umsonst und draußen in einer Mischung aus Theater, Literatur und Musik unter dem Motto „Wo anders“, Gedichte und Textfragmente berühmter Autoren zur Musik vorgetragen.

„Jazz we can“, heißt es am Dienstag, 29. Mai, wenn um 19 Uhr im Kontakthof, Genügsamkeitsstraße 11, der Jazzpianist Wolfgang Eichler bei seinem Piano-Café die vielen musikalischen Facetten eines zeitgemäßen Klavierabends präsentiert.

Bis nächste Woche wünscht anregende, spannende und unterhaltsame Musikabende, Ihr und Euer Rainer Widmann