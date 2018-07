„Darjeeling“ wurde 2015 gegründet. Sie gehört zu den nominierten Bands für den Pop-NRW-Nachwuchspreis für 2018.

Der Name erinnert an eine bekannte Teesorte und an eine Stadt in Indien. „Darjeeling“ nennt sich eine Wuppertaler Band, weil der Begriff musikalisch noch nicht besetzt war und ein Mitglied gerne Tee trinkt – natürlich. Mittlerweile ist das Wort „Darjeeling“ musikalisch so gut besetzt, dass die Pop-NRW-Jury die Band für den Titel der besten Newcomer 2018 nominiert hat. Was die drei Musiker, die sich hin und wieder um einen „Livedrummer“ verstärken, mächtig stolz macht.

Schlagzeuger Thorben Doege unterstützt bei Auftritten

Bei Utopiastadt fing (fast) alles an: „Hier war unser erster gemeinsamer Auftritt, beim Stadtmacherfestival“, erinnert sich der 26-jährige Bassist Markus Kresin. Fabian Till Reinkenhoff ist mit 24 Jahren der Jüngste, er steht am Keyboard, bewältigt hier gleich mehrere Instrumente – vom Stage Piano, über Orgel bis hin zum Synthesizer. Der 25-jährige Jan Szalankiewicz ist für die Gitarre zuständig und so etwas wie der „Vater“ der Gruppe, weil er schon vorher in Bands spielte und alle zusammenbrachte. Als „Darjeeling“ startete man 2015. Alle drei besuchten das Gymnasium Sedanstraße und kamen schon in jungen Jahren zur Musik, besuchten die Bergische Musikschule oder nahmen Privatunterricht. Der 35-jährige Schlagzeuger Thorben Doege schließlich unterstützt die Musiker vor allem auf der Bühne und besorgte die ersten Auftritte. „Ohne Wuppertal wären wir nicht die Band, die wir sind“, macht Fabian Till der Stadt ein Kompliment. Auch die anderen loben das Publikum, die gute Stimmung, das Feedback, das in größeren Städten fehle, wo man als junge Band unter vielen unterginge.

Die Musik von „Darjeeling“ steht in der Tradition der Kraut-Musik der 70er Jahre, hat was von klassischem Pop à la Beatles, von Pink Floyd, von Indie-Psychedelia. Auch Anklänge an Jazz und Hip-Hop finden sich. Sowie barocke Elemente, weil Jan mal Komposition studieren wollte, was sich immer noch auf die Harmonieführung auswirke: „Wir machen aber keine Retromusik, mischen alt und neu, spielen vielfältige zeitgemäße Gitarrenmusik“, erklärt Jan, und Markus ergänzt: „Wir haben einen eigenen Sound entwickelt, mit dem Anspruch etwas Innovatives zu bieten.“ Mal geht man mit einer „Gitarren-idee“ in den Probenraum, mal schreibt Jan erst mal alles auf. Immer steht die Melodie am Anfang, der Text folgt später.