Die Digitalisierung ist in vollem Gange und verändert die Gesellschaft von Grund auf. Aber die Infrastruktur ist noch ausbaufähig.

Wuppertal. Wenn der Kühlschrank selbst Lebensmittel bestellt, das Haus sich aufheizt oder abkühlt, bevor sein Bewohner mit dem selbstfahrenden Auto von der Freizeit nach Hause kommt, die er genießt, seit Roboter seinen Arbeitsplatz übernommen haben – dann ist das Klischee von Digitalisierung erfüllt und die Zukunft zur Gegenwart geworden. Digitalisierung – das ist bisher ein großes Schlagwort, dass mit Leben gefüllt werden will. Oder mit Technik. Der Begriff hat viele Facetten und wird mutmaßlich unser aller Leben verändern – wenn er es nicht schon hat.

Das zu diskutieren hat sich Lothar Leuschen, stellvertretender Chefredakteur der WZ und Lokalchef in Wuppertal, vorgenommen. Dafür wird er am Donnerstag, 29. Juni, mit Andreas Feicht, Vorstandsvorsitzender der WSW, Prof. Dr. Andreas Frommer von der Bergischen Universität und Markus Kerkhoff von Delphi das Thema hinterfragen.

Wuppertal ist eine Stadt, in der viele Menschen sich mit dem Thema Digitalisierung befassen. Delphi entwickelt etwa selbstfahrende Autos. Und Unternehmer Jörg Heynkes hat vergangenes Jahr die Firma Entrance gegründet und widmet sich der Entwicklung des humanoiden Roboters Pepper.

Das sind aber Ausnahmen. Was hier noch fehlt, ist vielfach viel elementarer: die Versorgung mit schnellem Internet. Laut Wirtschaftsförderung gibt es etwa in Bezirken wie Herbringhausen und am Dönberg sowie in einigen Gewerbegebieten noch weiße Flecken bei der Versorgung mit schnellem Internet. Dabei wurde die Geschwindigkeit bewusst niedrig angesetzt, bei der von schnell die Rede ist: 30 Mbit. Laut Alexander Buckardt, der sich in den vergangenen fünf Jahren um Digitalisierungsthemen gekümmert hat, gibt es jetzt eine auf drei Jahre vom Land geförderte Stelle für einen Breitbandkoordinator, der die weißen Flecken eliminieren will. Dazu soll ein Bundesprogramm genutzt werden, dass 14 Millionen Euro für den Ausbau zur Verfügung stellt.

Ohne Internet gibt es keine Konkurrenzfähigkeit

Auch die neue Landesregierung hat sich den Breitbandausbau auf die Fahnen geschrieben. Sie will Glasfaserkabel legen und Internet in Gigabit-Geschwindigkeit realisieren. Marcel Hafke, Landtagsabgeordneter der FDP sagt, die Infrastruktur sei der größte und wichtigste Punkt bei der Digitalisierung. Bisher gebe es in NRW nur eine Versorgung mit Breitbandanschlüssen von 82 Prozent. In Industriegebieten liege die nur bei 14 Prozent. Gerade diese aufzurüsten werde der entscheidende Faktor. Denn ohne Internet keine Digitalisierung und keine Konkurrenzfähigkeit.