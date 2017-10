Der Architekt steht am Donnerstag im Mittelpunkt der Reihe.

Südstadt. Am kommenden Donnerstag steht Otto Bartning in der Reihe „Offene Abende in der Johanneskirche“ im Mittelpunkt. Titel der Veranstaltung: „…sichtbare Form und Gestalt der Gemeinschaft“. Dr. Sandra Wagner-Conzelmann wird das Leben und Wirken des Architekten vorstellen. Sie ist Architektur- und Kunsthistorikerin, die an der TU Darmstadt den künstlerischen und privaten Nachlass von Otto Bartning archiviert und katalogisiert hat und bis heute erforscht. Außerdem ist sie Kuratorin der in diesem Jahr in Berlin, Karlsruhe und Darmstadt präsentierten Ausstellung „Otto Bartning – Architekt der sozialen Moderne“.

Bartning hat bekanntlich nach dem Zweiten Weltkrieg auch die Notkirchen entworfen, zu denen auch die Johanneskirche gehört. Diese werden am Donnerstag aber nur am Rande Thema sein, wie Birgit Schaffer, Mitorganisatorin der Veranstaltungsreihe schreibt. Otto Bartning habe nicht nur als Reformer des evangelischen Kirchenbaus von sich reden gemacht, sondern sei auch beim Bau von Wohnsiedlungen und sozialen Einrichtungen seiner Zeit weit voraus, so Schaffer.

Bartning hatte bereits 1919 in seiner Schrift „Vom neuen Kirchbau“ und in seinem berühmten Entwurf der expressionistischen Sternkirche von 1922 den evangelischen Kirchenbau revolutioniert. est

» Die Offenen Abende finden immer donnerstags im Saal der Johanneskirche statt. Der Beginn ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Eine Kollekte wird erbeten.