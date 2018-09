Aktion „Stadtradeln“ startete mit Kultur, Reparatur und Infos. 117 Teams haben sich bisher angemeldet.

Auch wenn es in Sachen Fahrradverkehr in Wuppertal sicherlich noch Nachholbedarf gibt: So weit, dass der umweltfreundliche Verkehrsträger gleich auf die Intensivstation gebracht werden muss, ist es zum Glück noch nicht. Insofern war die Performance des Kunstprojekts Mobile Oase Oberbarmen am Samstag wohl vornehmlich ironisch-verfremdend gemeint. Über einen Roten Teppich am Geschwister-Scholl-Platz trugen Akteure des Projekts ein etwas ramponiertes Fahrrad zum „Blutdruckmessen“, für das schlimmste Aua gab es auch gleich noch ein Pflaster. Und wer eher auf Musik steht, die auf einem Radrahmen getrommelt wird, der konnte den Vorführungen von Salome Amend lauschen.

Der Auftakt fand bewusst nicht

auf der Nordbahntrasse statt

Mit ungewöhnlichen Kunstaktionen sowie Infoständen und einer Open-Air-Werkstatt für Fahrräder wurde am Samstag im Barmer Werth der Auftakt für die Aktion „Stadtradeln“ begangen. Die Aktion läuft bis zum 22. September und soll dafür sorgen, dass mehr Wuppertaler vom motorisierten auf den muskelbetriebenen Individualverkehr wechseln. Familien, Vereine, Schulklassen, Unternehmen und Initiativen haben sich bereits in Teams zusammengefunden - insgesamt 117 (Stand Sonntag Abend), um so viele Kilometer wie möglich per Rad zurückzulegen. Weitere Teams können sich über die Homepage stadtradeln.de registrieren und die gefahrenen Kilometer melden.

Dass die Aktion in der Barmer Innenstadt und nicht an der Nordbahntrasse stattfand, geschah mit gutem Grund. „Wir wollten in die Öffentlichkeit gehen und vor allem jene Menschen vom Radfahren überzeugen, die ansonsten nicht so rad-affin sind“, sagte Katharina Nowak von der Katholischen Citykirche Wuppertal. Die Citykirche hatte die Auftaktveranstaltung mit der Stadtverwaltung, dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) Wuppertal/Solingen, dem Freien Netz-Werk Kultur und Utopiastadt organisiert.

Vom Mirker Bahnhof kamen denn auch ein gutes Dutzend Fahrradfrickler, die ansonsten in der Fahrradwerkstatt von Utopiastadt beim Reparieren von Rädern helfen. „Wir haben heute unsere halbe Werkstatt mitgebracht“, erzählte Tobias M. Freitag von den „Mirker Schrauban“, wie sich die Gruppe nennt. Dabei gehe es allerdings nicht darum, dass die Bürger die Räder von den Fachleuten reparieren lassen; sondern getreu dem Motto „Hilfe zur Selbsthilfe“ soll frau oder man selbst Hand anlegen und sein Zweirad wieder in Schuss bringen – unter freundlicher Anleitung der „Mirker Schrauba“, die ihnen über die Schulter schauen.