Auf zum Osterspaziergang, in den Zoo, in die Bibliothek oder ins Museum? An den Osterfeiertagen können die Wuppertaler wählen. Der Botanische Garten hat an den Feiertagen ab 9 Uhr geöffnet. Am Ostermontag, 2. April, geht es beim Ostermontagsspaziergang um den ewigen Jungbrunnen der Natur. Der Rundgang mit Gartenleiter Frank Telöken beginnt um 11 Uhr, Treffpunkt ist am Garteneingang neben dem Elisenturm. Der Grüne Zoo hat Ostern geöffnet, darüber hinaus gibt es an den Feiertagen und in den Ferien zahlreiche Aktionen im Wuppertaler Zoo. Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen gibt es auf www.zoo-wuppertal.de. Neu ist ein Service der Stadtbibliothek: Am Samstag, 31. März, öffnen die Zentralbibliothek und die Stadtteilbibliothek Barmen. Das Von der Heydt Museum lädt zu Ostern zu seinen üblichen Öffnungszeiten ein: Karfreitag, Samstag und Ostersonntag von 11 bis 18 Uhr. Am Ostermontag bleiben die Türen des Museums geschlossen. Die Von der Heydt Kunsthalle hat am Karfreitag, Samstag und Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Am Ostermontag ist die Kunsthalle geschlossen. Das Historische Zentrum öffnet am Samstag und Sonntag zu den üblichen Zeiten. Karfreitag und Ostermontag bleibt es geschlossen. Am Samstag und Sonntag sind die Schwimmbäder zu den üblichen Zeiten geöffnet. Alle Schwimmbäder sind am Karfreitag und Ostermontag geschlossen.