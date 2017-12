Der Zoo ist täglich von 8.30 bis 17 Uhr geöffnet. Silvester: 8.30 bis 12 Uhr. Von der Heydt-Museum: Silvester und Neujahr ist geschlossen. Historisches Zentrum: zu den üblichen Zeiten von geöffnet. Die Bergische Musikschule bleibt bis zum 1. Januar geschlossen. Für den Botanischen Garten und das Glashaus gelten die üblichen Öffnungszeiten: 7.30 bis 16.30 Uhr unter der Woche, 9 bis 16.30 Uhr am Wochenende. Glashaus: 11 bis 16 Uhr. Das Haus der Jugend Barmen bleibt bis zum 2. Januar geschlossen.Die Türen vom Haus der Jugend Elberfeld bleiben von Heiligabend an geschlossen. Am 2. Januar startet der Betrieb wieder wie gewohnt. Stadtbibliotheken: Alle Stadtbibliotheken bleiben bis einschließlich zum 1. Januar 2018 geschlossen.Alle städtischen Bäder und Saunen sind am 31. Dezember und am 1. Januar geschlossen. Zwischen den Feiertagen öffnen nur die Schwimmoper und das Gartenhallenbad Langerfeld. Stadtbibliotheken: Alle Stadtbibliotheken bleiben bis einschließlich zum 1. Januar geschlossen. Müllabfuhr zwischen den Feiertagen: Die AWG-Recyclinghöfe haben vom 27. Dezember bis zum 30. Dezember wie gewohnt geöffnet. Die Müllabfuhr verschiebt sich nach hinten.