Cronenberg. Aus bislang unklarer Ursache brannte es am Sonntagabend, gegen 23 Uhr, in der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Oberheidter Straße in Cronenberg. Der 24 Jahre alte Mieter befand sich auf dem Balkon, als er den Rauchmelder hörte und den Brand im Schlafzimmer seiner Wohnung entdeckte. Er konnte sich selbständig aus der Wohnung retten und die Feuerwehr informieren.

Der junge Mann erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die übrigen Bewohner des Hauses blieben unversehrt und konnten nach dem Löschen des Brandes in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die betroffene Wohnung wurde beschlagnahmt; die Ermittlungen der Kripo zur Brandursache und Schadenshöhe dauern an. Wegen der Löscharbeiten musste die Oberheidter Straße für rund 90 Minuten gesperrt werden.