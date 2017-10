Gespräche und Konzerte unterstreichen die Städtepartnerschaft.

Es sei schon eine ordentliche Strapaze gewesen, die 23 Stunden Anreise von Wuppertal nach Matagalpa. Doch umso herzlicher erlebten Oberbürgermeister Andreas Mucke und seine Begleiter aus Wuppertal den Empfang in der Stadt in Nicaragua. Gefeiert wurden die 30 Jahre Städtepartnerschaft am vergangenen Sonntag mit einer Parade durch die Stadt, einer Festveranstaltung und einem Konzert. Andreas Mucke ist der erste Oberbürgermeister Wuppertals, der die Partnerstadt in Nicaragua besucht.

Musiker aus Wuppertal und Matagalpa starteten Konzertreise

Zudem unterstreicht die internationale Freundschaft die Konzertreise „Friendship first!“, ein Projekt der Knapp-Daneben-Bigband aus Wuppertal und dem Städtepartnerschaftsverein Wuppertal-Matagalpa. Die Wuppertaler musizieren zusammen mit den Musikern der Band Tierra Madre aus Matagalpa und Jinotega an mehreren Orten des Landes. Am Samstag setzte die Formation zum Auftakt in der Partnerstadt ein Zeichen gegen fremdenfeindliche Tendenzen, während heute Solingens Partnerstadt Jinotega ein Konzert erwartet. Am 31. Oktober ist der Abschluss-Gig in Granada.

Oberbürgermeister Andreas Mucke stellte im Gespräch mit Matagalpa-Bürgermeister Sadrach Zeledón fest: „An vielen Projekten ist zu sehen, dass beide Städte durch die Partnerschaft gewinnen. Die Verbesserung der Feuerwehrausstattung, das Trinkwasserprojekt und der Hochwasserschutz verbessern das alltägliche Leben in Matagalpa erheblich. Das Wiederaufforstungsprogramm in Matagalpa ist auch im Sinne Wuppertals aktiver globaler Klimaschutz.“

Mucke, der seine Reise nach Mittelamerika aus der eigenen Tasche zahlt, zeigt sich überzeugt: „Gerade in diesen Zeiten ist die Städtepartnerschaft ein wichtiges Zeichen der Solidarität und des Miteinanders im Frieden.“ Der Oberbürgermeister, der auch als Schirmherr die Konzertreise unterstützt, ist noch bis zum 29. Oktober in Nicaragua. Auf dem Programm stehen noch der Besuch des Zentrums für arbeitende Kinder „Las Hormiguitas“, der Besuch der deutschen Botschaft und ein Besuch von Jinotega. Der Partnerschaftsvertrag wurde am 14. Dezember 1987 unterzeichnet. Matagalpa ist die Hauptstadt des Departamentos Matagalpa mit 485 500 Einwohnern. Red