Auf der Strecke von Wuppertal nach Bonn fielen zuletzt viele Züge aus oder kamen deutlich verspätet.

Seit einiger Zeit mehren sich bei der Stadt Beschwerden über Verspätungen und Ausfälle auf der von National Express betriebenen Regionalbahn-Linie (RB) 48 zwischen Wuppertal, Köln und Bonn. Viele Pendler kritisieren zudem die schlechte Informationspolitik direkt am Gleis und über die App der Deutschen Bahn. Oftmals würden die Verspätungen der Bahnen darin nämlich nicht angezeigt.

Die Probleme beschäftigen jetzt auch Oberbürgermeister Andreas Mucke (SPD). „Wuppertal ist auf einen zuverlässigen Nahverkehr angewiesen, damit mehr Menschen vom Auto auf Bus und Bahn umsteigen und unsere Luft sauberer wird“, sagt Mucke. Er hat daher in einem Brief an National Express mehr Zuverlässigkeit und eine bessere Fahrgastinformation auf der sogenannten Rhein-Wupper-Linie eingefordert. Der Betreiber der RB 48 und des RE7 hat dem Stadtchef geantwortet und die Verspätungen und Ausfälle durch „defekte Fahrzeuge und schwierige Ersatzteilbeschaffung, durch baustellenbedingte Umleitung und daraus resultierendes Mehraufkommen auf der sowieso schon hochfrequentierten Strecke Wuppertal – Köln“ begründet. Weiter verweist National Express auf eine „störanfällige Schieneninfrastruktur“. Es gebe häufige Signal- und Weichenstörungen.

Auch in Bezug auf die oft fehlenden Fahrgastinformationen lieferte National Express laut Stadt eine Erklärung. So würden Verspätungsdiagnosen bisher von fahrenden Fahrzeugen übermittelt, Ausfälle müssten jedoch händisch eingetragen werden. Eine automatisierte Übermittlung an die Infokanäle der Deutschen Bahn und des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR) sei derzeit nicht möglich. Möglicherweise ändere sich dies mit einer Softwareerweiterung ab Ende des Jahres, teilte das Unternehmen mit. Bis dahin könnten sich Kunden über einen Whats-App-Service NX-Scout informieren, der montags bis freitags von 6 bis 22 Uhr und samstags, sonntags und feiertags von 8 bis 18 Uhr aktiv ist.

Zugute hält Mucke National Express den offenen Umgang mit den Problemen. In der Sache bleibe die Antwort aber unbefriedigend. Er forderte den VRR deshalb auf, für Besserung in allen Bereichen zu sorgen. Red